Волкановски объяснился по поводу поражений в боях с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски вспомнил о своих поражениях в противостоянии с россиянином Исламом Махачевым, который владеет чемпионским поясом промоушена в лёгком дивизионе.

«Мне повезло, что у меня всё ещё есть пояс. Я стал жадным. Я хотел выиграть ещё один пояс. Но это часть ММА. По крайней мере, я всё ещё могу защищать свой титул. Я могу вернуться, продолжать добиваться успеха и зарабатывать деньги для себя и своей семьи», — приводит слова Волкановски пресс-служба UFC.

Напомним, оба поединка между Махачевым и Волкановски состоялись в 2023 году. В феврале Ислам победил единогласным решением судей. В октябре Ислам взял верх, одолев соперника техническим нокаутом.

Волкановски – самый смелый боец UFC. Это сложно отрицать: