Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы три возможных соперника Наои Иноуэ в 2024 году

Названы три возможных соперника Наои Иноуэ в 2024 году
Комментарии

Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории, в 2024 году может провести три поединка. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Иноуэ Хидеюки Охаси.

В качестве возможных соперников называются Луис Нери, Муроджон Ахмадалиев и Джон Риэль Касимеро. Что касается потенциальных мест проведения, то поединки могут состояться в Японии и Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 декабря в Токио (Япония), Иноуэ встречался с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Поединок продлился 10 раундов. Наоя победил техническим нокаутом. Благодаря этому японец стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.

Материалы по теме
Одолеют ли Бивол и Бетербиев могучего японца? Рейтинг лучших боксёров 2023 года
Рейтинг
Одолеют ли Бивол и Бетербиев могучего японца? Рейтинг лучших боксёров 2023 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android