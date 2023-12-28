Названы три возможных соперника Наои Иноуэ в 2024 году

Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира в первой полулёгкой весовой категории, в 2024 году может провести три поединка. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Иноуэ Хидеюки Охаси.

В качестве возможных соперников называются Луис Нери, Муроджон Ахмадалиев и Джон Риэль Касимеро. Что касается потенциальных мест проведения, то поединки могут состояться в Японии и Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 декабря в Токио (Япония), Иноуэ встречался с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Поединок продлился 10 раундов. Наоя победил техническим нокаутом. Благодаря этому японец стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.