Украинский боксёр Редкач сделал заявление о «голой» вечеринке Ивлеевой в Москве

Известный украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал резонанс, возникший после публикаций ряда фотографий и видео с вечеринки российских звёзд шоу-бизнеса с дресс-кодом «почти голые». Ранее в Москве её устроила популярный блогер Анастасия Ивлеева.

«Настя, респект за вечеринку, а все трусы, кто там был. Киркоров тусить – так первый, а как сразу: «Я не виноват. Я не в ту дверь зашёл», — написал Редкач на своей странице в социальных сетях.

Ранее Ивлеева и певец Филипп Киркоров принесли публичные извинения за участие в вечеринке. Киркоров заявил, что «ошибся дверью» и не знал о характере мероприятия.

Недавно комментарий о вечеринке дал известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев.