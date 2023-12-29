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Украинский боксёр Редкач сделал заявление о «голой» вечеринке Ивлеевой в Москве

Украинский боксёр Редкач сделал заявление о «голой» вечеринке Ивлеевой в Москве
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Известный украинский боксёр Иван Редкач прокомментировал резонанс, возникший после публикаций ряда фотографий и видео с вечеринки российских звёзд шоу-бизнеса с дресс-кодом «почти голые». Ранее в Москве её устроила популярный блогер Анастасия Ивлеева.

«Настя, респект за вечеринку, а все трусы, кто там был. Киркоров тусить – так первый, а как сразу: «Я не виноват. Я не в ту дверь зашёл», — написал Редкач на своей странице в социальных сетях.

Ранее Ивлеева и певец Филипп Киркоров принесли публичные извинения за участие в вечеринке. Киркоров заявил, что «ошибся дверью» и не знал о характере мероприятия.

Недавно комментарий о вечеринке дал известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев.

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