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Карл Фроч дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Карл Фроч дал прогноз на бой Усика и Фьюри
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Многократный британский чемпион мира, а ныне комментатор Карл Фроч поделился мыслями о предстоящем поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«2024 год будет фантастическим. Надеюсь, борьба Тайсона Фьюри и Усика получится напряжённой. Я выбираю Усика, памятуя о психологическом состоянии, в котором находится Тайсон Фьюри.

Надеюсь, Тайсон сможет провести хороший тренировочный лагерь и возродить часть своего былого величия. Он изо всех сил пытается сбросить вес и сейчас кажется недостаточно мотивированным. Когда он дрался с Нганну, он выглядел растерянным. Постарел ли он за одну ночь? Надеюсь, он всё-таки выполнит свою работу, потому что я хочу, чтобы титулы вернулись в Британию. Однако в данный момент я склоняюсь к тому, что Усик выиграет этот бой», — сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.

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