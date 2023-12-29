В UFC раскрыли подробности новой антидопинговой программы

Промоушен UFC поделился подробностями своей новой антидопинговой программы. После прекращения сотрудничества с Антидопинговым агентством США (USADA) лига Даны Уайта будет работать с агентством Drug Free Sport International (DFSI), которое сотрудничает с НФЛ, ФИФА NCAA, NASCAR и многими другими организациями.

Отмечается, что у DFSI более 5000 сотрудников по сбору проб по всему миру, что обеспечит UFC более широкий охват, чем это было в рамках предыдущей программы. Сбор проб будет проводиться 365 дней в году, 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Пробы спортсменов будут анализироваться в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатории спортивной медицины и научных исследований в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Также сообщается, что список запрещённых веществ в целом останется таким же, как и в предыдущей программе.