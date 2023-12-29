Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия вызвал на бой Конора Макгрегора

Илия Топурия вызвал на бой Конора Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора, который является бывшим чемпионом американского промоушена в двух весовых категориях.

«Топурия против Макгрегора на UFC в Испании», – написал Топурия в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене UFC 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.

Напомним, что титульный поединок между Александром Волкановски и Илией Топурией станет главным событием турнира UFC 298.

Материалы по теме
Фото
Волкановски провёл битву взглядов с Топурией перед боем на UFC 298
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android