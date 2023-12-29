Макгрегор — о Чендлере: кто это вообще такой?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к американскому бойцу Майклу Чендлеру.

«Кто это вообще такой?» – написал Конор Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Тем самым Макгрегор повторил фразу об американском бойце Джереми Стивенсе, которую ирландец произнёс на пресс-конференции перед турниром UFC 205 в 2016 году.

Отметим, что Чендлера и Макгрегора часто упоминают в СМИ в связи с возможным боем в рамках одного из турниров UFC.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене UFC 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.