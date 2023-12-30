Евлоев оставил послание Аллену перед боем на UFC 297

Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, обратился к своему сопернику британцу Арнольду Аллену, с которым он разделит октагон 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«Этот бой научит тебя больше, чем любой из предыдущих поединков», — написал Мовсар Евлоев в социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний поединок он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда Мовсар одолел Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Аллена 19 побед и два поражения. В апреле этого года на UFC on ESPN 44 он единогласным решением судей уступил Максу Холлоуэю.