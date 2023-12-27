Аллен — о поединке с Евлоевым: меня ждёт настоящее испытание

Топовый британский боец смешанных единоборств Арнольд Аллен, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, поделился ожиданиями от предстоящего поединка против непобеждённого российского проспекта Мовсара Евлоева.

«Евлоев очень раскручен. После боя с Холлоуэем мы напрямую просили Брайана Ортегу, но он был вне игры. Есть и более лёгкие соперники, и парни с более высоким рейтингом, но я думаю, что Евлоев очень серьёзный соперник, а рейтинги — это своего рода отбор, не так ли? Так что, если вы обратитесь к официальным рейтингам — не UFC, а Fight Matrix, — он будет гораздо выше в рейтинге. Меня ждёт настоящее испытание. Я думаю, что победа над непобеждённым парнем и лишение его хайпа и рекорда — это гораздо важнее, чем победа над парнем под номером три в рейтинге, который находится на спаде или что-то в этом роде», – сказал Аллен в интервью Violent Money TV.

Напомним, поединок между Алленом и Евлоевым состоится в ночь на 21 января 2024 года в Торонто (Канада). Он станет частью турнира UFC 297.