Ковингтон готов провести бой с Гарри

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории американец Колби Ковингтон заинтересован в поединке с ирландским бойцом Ианом Гарри.

«Я уже ему это говорил, но, повторюсь, этот парень — самый настоящий подкаблучник. Просто сказал как есть. Его жена продаёт книги о том, как выйти замуж за известного спортсмена. Я не позволю миру этого не заметить. После моих слов он наверняка захочет выяснить отношения в клетке. Драться в октагоне — моё любимое дело. Если этому бою суждено когда-либо состояться, то я с честью готов размазать Гарри», — приводит слова Ковингтона MMA Mania.

Напомним, профессиональный рекорд Колби Ковингтона в смешанных единоборствах составляет 17-4. На счету Иана Гарри 17 побед и ни одного поражения.