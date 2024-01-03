Дастин Порье отреагировал на слух об организации боя с Нейтом Диазом

Боец UFC Дастин Порье прокомментировал слухи о том, что бой с Нейтом Диазом состоится на турнире UFC 300.

В последние месяцы 2023 года генеральный директор UFC Дана Уайт объявил о первых нескольких боях, которые пройдут на историческом турнире 13 апреля в Лас-Вегасе. Ожидается, что в ближайшее время к турниру добавят несколько громких поединков, но бой Порье с Диасом не состоится на турнире.

«Нет, этого боя не случится», – написал Порье в одной из социальных сетей.

В последний раз «Бриллиант» участвовал в соревнованиях в июле, когда встретился с Джастином Гэтжи в матче-реванше за противостояние 2018 года, которое Порье выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде. Их вторая встреча стала хедлайнером турнира UFC 291 с вакантным титулом BMF, который забрал Гэтжи, одержав победу во втором раунде.