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В шоу Фьюри – Усик добавлен поединок за титул чемпиона мира

В шоу Фьюри – Усик добавлен поединок за титул чемпиона мира
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Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг) британец Джо Кордина (17-0, 9 KO) проведёт защиту титула 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает издание BoxingScene.

Соперником Кордины станет 34-летний соотечественник Энтони Какаче (21-1, 7 KO), поединок войдёт в андеркард шоу Фьюри – Усик.

Джо Кордине 32 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в июне 2022-го сразился за мировой титул, нокаутировав японца Кеничи Огаву, однако позднее вынужден был оставить пояс.

В апреле 2023 года Кордина сразился за титул с россиянином Шавкатом Рахимовым и нанёс ему первое поражение в карьере, а в ноябре успешно защитил пояс.

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