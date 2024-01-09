Абдель-Азиз рассказал о предложении UFC для Махачева, которое было отвергнуто

Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFС в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал о предложении, которое промоушен сделал его клиенту. По словам Абдель-Азиза, Махачеву предложили подраться в феврале, но сторона бойца решила отказаться, так как относительно недавно Ислам проводил поединок с австралийцем Александром Волкановски (21 октября 2023 года).

«Это должно было быть главное событие. Они говорили о феврале, но ничего не вышло. Это было слишком близко к его последнему бою», – приводит слова Абдель-Азиза Essentially Sports со ссылкой на его выступление на канале ESPN MMA в YouTube.