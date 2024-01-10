Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз выбрал бойца для следующего поединка чемпиона UFC Ислама Махачева

Абдель-Азиз выбрал бойца для следующего поединка чемпиона UFC Ислама Махачева
Комментарии

Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFС в лёгком весе Ислама Махачева, выразил мнение, что американец Джастин Гэтжи своими выступлениями заслужил права встретиться с его клиентом.

«Я думаю, это очевидно, Джастин Гэтжи. Это был бы феноменальный поединок. Решение за UFC. Я лишь могу дать советы. Но он заслужил этого боя», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Гэтжи встречался со своим соотечественником Дастином Порье.

Противостояние проходило в июле прошлого года и завершилось победой Джастина нокаутом во втором раунде. В активе Гэтжи 25 побед при четырёх поражениях.

Материалы по теме
Дос Аньос поддел UFC из-за решения поставить Махачева на первое место в рейтинге P4P
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android