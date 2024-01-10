ESPN: Наоя Иноуэ выступит в мае, соперник — экс-чемпион мира

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (26-0, 23 KO) проведёт свой следующий поединок в мае на родине, сообщает ESPN.

Соперником Иноуэ станет бывший чемпион мира в легчайшем весе (до 53,5 кг) мексиканец Луис Нери (35-1, 27 KO).

Наое Иноуэ 30 лет. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Луису Нери 29 лет. Мексиканец выступает в профессионалах с 2012 года и единственное поражение в карьере потерпел от бывшего чемпиона мира американца Брэндона Фигероа.