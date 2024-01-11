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Стал известен второй соперник Шамиля Газиева в UFC

Стал известен второй соперник Шамиля Газиева в UFC
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Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Шамиль Газиев (15-0), представляющий Бахрейн, проведёт свой второй поединок в UFC. Его соперником станет представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк, сообщает инсайдер Марсель Дорфф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бой пройдёт 2 марта на турнире UFC в Саудовской Аравии.

Напомним, 33-летний Шамиль Газиев дебютировал в промоушене Даны Уайта в декабре 2023 года, одержав победу техническим нокаутом над словаком Мартином Будаем.

35-летний Розенстрайк занимает 12-е место в рейтинге бойцов тяжёлого дивизиона UFC. В своём последнем поединке, который состоялся в мае 2023 года, он уступил бразильцу Жаилтону Алмейде.

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