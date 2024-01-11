Брок Леснар переписал итог шоу WWE в свою пользу, чтобы оказаться на Wrestlemania

Бывший рестлер WWE Мэтт Риддл сообщил, что в 2022 году именно он должен был стать победителем «Королевской битвы», однако легендарный Брок Леснар вмешался в работу сценаристов и потребовал, чтобы победу в этом матче одержал он. В итоге Леснар выиграл битву и отправился на Wrestlemania.

«В один момент мне сказали, что я стану победителем «Королевской битвы», но знаете, что произошло потом? Бобби Лэшли победил Брока Леснара после удара того по голове титулом от Романа Рейнса. Брок пришёл за кулисы, никого не хотел слушать и ни с кем общаться, и просто сказал, что победит в «Королевской битве». Знаете, всё так и было, никто из продюсеров не смел ему противостоять. Они ничего не изменили, и я понял, что также бессилен», — приводит слова Риддла WrestlingInc.com.

На Wrestlemania 38 Леснар, который к тому моменту вернул себе титул WWE, встретился в матче «чемпион против чемпиона» с Рейнсом, владеющим поясом Вселенной. Рейнс победил, объединил титулы и по-прежнему является неоспоримым чемпионом WWE.

Отметим, что ранее между Риддлом и Леснаром был конфликт. Мэтт неоднократно упоминал «зверя» вне шоу, за что однажды получил требование от Брока «заткнуться». Леснар отказывался от работы с Риддлом и редко пересекался с ним во время матчей.