Звёзды UFC, завидуйте. Топовые рестлеры получают баснословные деньги, даже не выступая

Реслинг — вид спортивного искусства, который нельзя полноценно причислить ни к профессиональному спорту, ни к театральному представлению. Впрочем, такая двойственность никак не мешает главному реслинг-промоушену WWE зарабатывать огромные деньги и, соответственно, платить хорошую зарплату своим главным звёздам. Что, кстати, выгодно отличает WWE от UFC, где даже топовые бойцы зачастую серьёзно недополучают. Но ситуация вскоре может измениться, ведь WWE и UFC теперь находятся в руках одного владельца. Пока финансовой революции не произошло, давайте изучим топ самых высокооплачиваемых рестлеров WWE по итогам 2023 года.

Брок Леснар — $ 12 млн

Брок Леснар Фото: wwe.com

Брок был звёздой реслинга ещё до карьеры в UFC. После возвращения в WWE в 2012 году Леснар продолжает оставаться одним из главных активов промоушена и каждый год возглавляет список самых высокооплачиваемых рестлеров мира. Брок — парт-таймер, то есть практически никогда не выступает в WWE весь год, но за то время, что он на ринге и участвует в сюжетах, компания получает миллионы выручки.

На данный момент Леснар находится в отпуске и появится в реслинге не ранее 2024 года, когда начнёт дорогу к юбилейной Wrestlemania 40. По крайней мере, так говорят инсайдеры.

Джон Сина — $ 8,5 млн

Джон Сина Фото: wwe.com

Сина ещё не достиг в актёрской карьере успеха уровня Дуэйна Джонсона, но он и оказался в Голливуде намного позднее своего коллеги по цеху рестлеров. Сина был главной звездой реслинга конца нулевых и начала 2010-х, а теперь активно протаптывает кинопуть, через который проходят многие рестлеры.

Сина появляется в WWE очень редко, но продолжает быть послом компании на различных мероприятиях и активно связан с различными спонсорскими контрактами. Бóльшая часть зарплаты — аванс Сине за имя и прошлые заслуги, но популярность Джона настолько высока, что WWE сполна окупают его дорогостоящий контракт.

Роман Рейнс — $ 5 млн

Роман Рейнс Фото: wwe.com

«Вождь племени», «Глава стола» и ещё несколько эпичных фраз, которыми в WWE называют Романа Рейнса. Рейнс — кузен Дуэйна «Скалы» Джонсона и продолжатель реслинг-династии. Успех был гарантирован Роману с первых дней нахождения в компании, но, несмотря на всю критику, с которой он сталкивается сейчас, стоит отметить, что для WWE Рейнс — главная звезда.

Рейнс — чемпион Вселенной WWE. Он практически не проигрывает в боях после своего возвращения в 2020 году, а его поражения за это время можно пересчитать по пальцам одной руки. Рейнс не только главная звезда, но и самый ненавидимый рестлер в нынешнем WWE. Болельщики не понимают, почему именно он носит титул так долго, негативно оценивают качество его матчей, однако забывают одно. Ни одна компания не платила бы такие деньги звезде, если бы они не окупались.

Логан Пол — $ 5 млн

Логан Пол Фото: wwe.com

Инфлюенсер и недавний боксёр оказался в реслинге несколько лет назад, однако благодаря своей интернет-популярности не только сумел выиграть пояс чемпиона США, но и получить зарплату на уровне главных звёзд компании. Логану всего 28 лет, и впереди у него длинная карьера в реслинге. Кажется, именно в этом виде спорта блогер с многомиллионной аудиторией готов преуспеть.

В отличие от многих звёзд, Пол действительно хорошо влился в реслинг. У него отличная физическая подготовка, он умеет работать на камеру. В общем, прекрасно делаёт всё то, что ценят в этой индустрии.

Рэнди Ортон — $ 4,5 млн

Рэнди Ортон Фото: wwe.com

Карьера Ортона в реслинге могла завершиться в мае 2022 года, с которого он не выступал на ринге из-за проблем со спиной. Однако Убийца легенд смог вернуться в любимое дело, продолжая оставаться одним из самых любимых рестлеров для болельщиков.

Ортон вернулся в WWE на Survivor Series, но пока неясно, как долго Гадюка сможет оставаться на ринге. Однако в совокупности со своими заслугами и уровнем реслинга, который он показывает, Ортон полностью заслужил контракт, подписанный в 2019 году.

Резюмируя, можно снова отметить — в WWE не скупятся на зарплаты топовым рестлерам, которые получают огромные деньги на зависть конкурентам. Искать здесь справедливость не стоит: вряд ли молодые рестлеры рады видеть, сколько получает условный Сина, сейчас практически не выходящий в ринг. Но Сина и тот же Леснар строили своё имя десятилетиями, вот и получают теперь солидные дивиденды. Новому поколению никто не мешает повторить путь великих рестлеров.