Коста раскрыл сумму, которую UFC предложил Хамзату Чимаеву за бой с ним

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о несостоявшемся в прошлом году поединке с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Их бой должен был пройти на UFC 294, но бразилец снялся из-за проблем со здоровьем.

«Этот бой должен состояться. Вы не представляете, сколько усилий прикладывали в UFC, чтобы заставить Хамзата драться со мной в Абу-Даби. Он отказался три раза в прошлом году. Тогда они загнали его в угол и сказали: «Хорошо, если не будешь драться с Пауло, значит, не будешь драться ни с кем». Они предложили ему очень хороший контракт, около $ 2 млн, чтобы он подписал эту сделку. Но Аллах спас его. Бог спас его, но только на данный момент», — приводит слова Косты MMA Fighting.