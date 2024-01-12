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Коста объяснил, почему вместо Чимаева проведёт бой с Уиттакером

Коста объяснил, почему вместо Чимаева проведёт бой с Уиттакером
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста высказался о желании провести поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, а также объяснил, почему в следующем поединке сразится с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Я продолжаю настаивать на проведении этого боя. Давайте наконец организуем его. В UFC мне сказали, что Чимаев не будет драться до июня или июля. Что-то в этом роде. Так что мне нужно было искать другие варианты. Мне предложили Уиттакера. Я сказал: «Окей, погнали», — приводит слова Косты MMA Fighting.

Поединок Косты и Уиттакера состоится в ночь с 17 на 18 февраля мск в Анахайме (штат Калифорния, США). Пауло должен был встретиться с Хамзатом на UFC 294, но был вынужден сняться с боя.

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