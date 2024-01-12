Украинец Гвоздик дал категоричный прогноз на бой Бетербиева и Смита

Бывший чемпион в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом. Их бой пройдёт в ночь на 14 января мск в Квебеке (Канада). Единственное поражение в профессиональной карьере Гвоздик потерпел как раз в поединке с Бетербиевым, состоявшемся в 2019 году.

«Бетербиев — очень дисциплинированный боец и очень дисциплинированный спортсмен. Он всегда держит себя в форме. Самый большой козырь Бетербиева заключается в том, что он может просто сломать своего соперника. Он от природы очень сильный парень, к тому же он ещё и работает над этим.

Не думаю, что этот бой станет слишком большой проблемой для Артура. Он просто сломает Смита. Разве что у Смита получится выбросить несколько бомб в начале. Но опять же, такой сценарий кажется почти невозможным. Однако никогда не знаешь, когда боец состарится. И всё-таки я вижу нокаут в исполнении Бетербиева. Думаю, это случится в шестом раунде, где-то в середине боя, а может и раньше», — приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?