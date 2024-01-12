Чемпион ОИ Храмцов выразил готовность попробовать себя в футбольной Медиалиге

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов ответил на вопрос, готов ли он попробовать себя в других видах спорта.

«Другие виды спорта? Официальных предложений не поступало, но ребята из других сфер, того же MMA, спрашивали, не хотел ли я там себя попробовать. Да, может и хотел. Но надо тренироваться и готовиться, ведь виды спорта кардинально отличаются. У нас в основном только ноги. Было бы интересно, но это только после тхэквондо.

Футбол? Им нужно заниматься с детства. Может, Медиалига. Там есть и профессионалы, и ребята моего уровня», — сказал Храмцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Максим Храмцов выиграл золотую медаль на Олимпийских играх-2020, которые проводились в Токио, столице Японии.