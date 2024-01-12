Бо Никал: могу выиграть бой у Чимаева, вижу некоторые пробелы в его арсенале

Непобеждённый американский боец смешанных единоборств Бо Никал поделился мнением о бое между россиянином Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Этот поединок состоялся в октябре 2023 года на турнире UFC 294 и завершился победой Чимаева решением судей.

«Поединок Чимаева с Усманом был бы интересней на дистанции пяти раундов. По итогам трёх раундов Камару выглядел даже более свежим. Чимаев здорово проявил себя в борьбе, он любит давить на соперников. Хамзат действительно силён и агрессивен. Однако я видел некоторые пробелы в арсенале Чимаева. Эти пробелы использовал Камару.

Всегда оцениваю поединки с точки зрения потенциальных соперников. С Чимаевым было бы сложно, но я верю в себя. Я мог бы выиграть этот бой. Моя цель — стать чемпионом UFC и занять первое место в рейтинге лучших бойцов промоушена», — сказал Никал в видео на YouTube-канале MMAFightingonSBN.