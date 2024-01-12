Уокер: спасибо Генри Сехудо за то, что одолжил мне свой пояс

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер иронично поблагодарил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, американца Генри Сехудо за то, что тот одолжил ему свой пояс.

«Спасибо Генри Сехудо за то, что одолжил мне свой пояс», — написал Уокер в социальной сети Х (бывший Twitter) и добавил смеющийся эмодзи.

Фото: Социальные сети Тони Кабалони

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, с 13 на 14 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бой Джонни Уокера с россиянином Магомедом Анкалаевым. Этот поединок станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. Ожидается, что поединок начнётся приблизительно в 5:00 по московскому времени.

Анкалаев и Уокер уже сражались друг с другом. Тот бой прошёл в октябре 2023 года, но его признали несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны россиянина.