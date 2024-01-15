Фроч: если кто-то и способен побить Бетербиева, то это Бивол

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Можно представить, что Бивол перехитрит Бетербиева за счёт своих быстрых ног, навыков, быстрых рук и физической подготовки. Не думаю, что Бивол ввяжется в собачью драку. Иногда он будет вступать в размен, но ему лучше придерживаться своих навыков. Если кто-то и способен побить Бетербиева, то это Бивол», — приводит словам Фроча издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита.