Фёдор Емельяненко: я последний бой проиграл – и слава Богу

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко высказался о своём заключительном поединке в смешанных единоборствах, который он провёл против чемпиона Bellator в тяжёлом весе американца Райана Бейдера. Последний император дал понять, что он не жалеет из-за неудачи в том бою.

«Вот говорят: «Бог ММА». Я последний бой проиграл – и слава Богу. Все мы одинаковые люди, просто кто-то больше работает, кому-то Бог дает больше», – сказал Емельяненко во время встречи с молодежью в конференц-зале Храма на Крови в Екатеринбурге.

Поединок Емельяненко с Бейдером состоялся в феврале 2023 года. Фёдор хотел взять реванш у Райана в своём прощальном бою в смешанных единоборствах. Однако сделать этого россиянину не удалось. Он потерпел досрочное поражение – техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, профессиональный рекорд Фёдора Емельяненко в смешанных единоборствах составляет 40-7. Многие считают россиянина одним из величайших бойцов в истории спорта.