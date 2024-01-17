Президент UFC объявил о проведении поединка между Гэтжи и Холлоуэем

Обладатель титула BMF Джастин Гэтжи и бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй сразятся в одном из крупнейших боёв года, сообщает пресс-служба UFC.

Президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Гэтжи против Холлоуэя состоится на турнире UFC 300 13 апреля.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 291 в июле Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье, взяв реванш за досрочное поражение в апреле 2018 года. Махачев на UFC 294 в октябре остановил в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Ранее сообщалось, что российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что в следующем поединке готов встретиться с американцем Джастином Гэтжи 8 июня в Саудовской Аравии.

Отметим, профессиональный рекорд Холлоуэя в смешанных единоборствах составляет 25–7. На счету Гэтжи 25 побед в 29 боях. В случае победы Гэтжи станет первым бойцом, защитившим титул BMF. Он также продлит свою победную серию до трёх.

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье: