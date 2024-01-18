Конор Макгрегор показал, как готовится к первому бою в UFC после трёхлетней паузы

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками свежими фотографиями. Макгрегор продемонстрировал, как проводит тренировочные занятия.

«Как всегда, отлично позанимался в зале SBG Charlestown с тренером Оуэном Родди и командой», — подписал фотографии Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет Майкл Чендлер.