Фрэнки Эдгар будет введён в Зал славы UFC

Промоушен UFC объявил во время трансляции турнира UFC 297 о том, что бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) американец Фрэнки Эдгар (24-11-1) будет введён в Зал славы в 2024 году.

Фрэнки Эдгару 42 года. Американец дебютировал как профессионал в 2005 году и в феврале 2007-го провёл свой первый поединок в UFC.

В апреле 2010 года Эдгар сразился за титул в лёгком весе, победив единогласным решением соотечественника Би Джей Пенна. Реванш состоялся в августе, и Эдгар снова победил по очкам.

Всего на счету Эдгара в престижнейшей организации мира 30 боёв (19 побед, 10 поражений и одна ничья). За свою карьеру он выступал в рамках лёгкого, полулёгкого и легчайшего дивизионов.