Фёдор Емельяненко ответил на главный вопрос фильма «Брат-2»

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко высказался о фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», а также ответил на главный вопрос культовой криминальной драмы – «В чем сила, брат?».

«В чём сила? Сила в правде. Так ведь? В правде сила, да. Это мои любимые фильмы [«Брат» и «Брат-2»]. Раньше, когда я ехал на бои, пересматривал первую и вторую части. Я их и наизусть знаю, могу цитировать. Поэтому сила в правде», — сказал Емельяненко в интервью телеканалу UDAR.

Напомним, последним поединком Фёдора Емельяненко стал бой с американцем Райано Бейдеро на Bellator 290 в феврале 2023 года, который россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Фёдора 48 поединков, в которых он одержал 40 побед (15 нокаутом), потерпел семь поражений, а ещё один бой остался без результата.