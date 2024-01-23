Том Аспиналл выбрал двух соперников для боя на UFC 300

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл рассказал, что был бы готов выступить на предстоящем апрельском турнире UFC 300. В качестве потенциальных соперников Аспиналл назвал ветерана ММА и рестлера Брока Леснара и чемпиона лиги Даны Уайта в полутяжёлом весе Алекса Перейру.

«Я абсолютно готов к поединку на UFC 300. До турнира осталось около трёх месяцев. Я тренируюсь два раза в день с тех пор, как провёл последний бой. Так что моё тело сейчас в хорошей форме. Без каких-либо проблем я был бы готов к UFC 300. Но на самом деле реалистичного противника нет. Единственными возможными вариантами были бы Алекс Перейра или Брок Леснар. Однако это всё-таки не совсем реалистично. Все остальные сейчас как бы заняты, поэтому у меня связаны руки», — приводит слова Аспиналла OLBG.