«Одна из подготовок будет последней». 46-летний Олейник показал физическую форму

Именитый российский ветеран смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежей фотографией.

«Сколько бы вы ни знали моих сражений, их всегда намного больше. Начинаем новую подготовку, скоро одна из этих подготовок будет последней», — подписал фото Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

В общей сложности в активе прославленного спортсмена 79 поединков, в которых он держал 61 победу и потерпел 17 поражений. Один раз поединок с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC. В последнем бою, который состоялся на турнире RCC 17 в Екатеринбурге, Алексей встречался с бразильцем Фернандо Родригесом и победил его удушающим приёмом во втором раунде.