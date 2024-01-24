Названа возможная дата следующего боя Наоя Иноуэ

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), японец Наоя Иноуэ проведёт поединок с представителем Мексики Луисом Нери в мае в Токио. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Майкл Бенсон со ссылкой на японскую прессу.

Иноуэ дебютировал в профессионалах в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). В общей сложности за время карьеры он принял участие в 26 боях, в каждом из которых одерживал победы (23 раза спортсмен побеждал нокаутом). На счету Нери 35 побед при единственном поражении (27 раз мексиканец побеждал нокаутом).

Иноуэ и Тапалес встретились перед боем за абсолютное чемпионство: