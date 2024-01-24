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Макгрегор сделал заявление после слов Илона Маска об Ирландии

Макгрегор сделал заявление после слов Илона Маска об Ирландии
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Известный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поблагодарил американского миллиардера Илона Маска после его слов об Ирландии. Недавно Маск, комментируя инициативы ирландских политиков, предупредил их о недопустимости ограничивать свободу слова.

«Илон, твоя постоянная поддержка в этом вопросе заслуживает искреннего уважения и признательности! Мы, народ Ирландии, никогда не потерпим принятия каких-либо драконовских/коррупционных законопроектов. Мы не потерпим попыток лишить нас свободы высказывать своё мнение и участвовать в справедливых и честных дебатах. Это глупая и слабая попытка заставить замолчать мнение оппозиции, и мы говорим нет! Мы будем бороться с этим до конца. Мы будем бороться и победим. Спасибо, Илон», — написал Макгрегор в соцсетях.

Макгрегор запрыгнул на спину Петру Яну:

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