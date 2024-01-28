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«Это сломало меня». Келл Брук откровенно рассказал о бое с Головкиным в 2016 году

«Это сломало меня». Келл Брук откровенно рассказал о бое с Головкиным в 2016 году
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) британец Келл Брук поделился воспоминаниями о поединке со звёздным казахстанским средневесом Геннадием Головкиным, состоявшемся в сентябре 2016 года.

«Впервые кто-то залез мне в голову перед боем. Я помню, как сидел в отеле и думал: «Завтра я буду драться с Головкиным». Честно, я начал сомневаться в себе. Со мной был диетолог, и я не сказал ему, что проиграю, но спросил: «Я ведь могу победить в этом бою, не так ли?»

Оглядываясь назад, можно сказать, что Геннадий Головкин был монстром, он был непобеждённым и считал, что способен победить любого человека, даже в среднем весе. Я считал, что смогу боксировать с ним и удерживаться на дистанции, чего, как мы знаем, не произошло. Это поединок сломал меня и изменил», — приводит слова Брука William Hill.

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