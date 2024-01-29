Аспиналл хочет провести бой в WWE против Брока Леснара

Временный чемпион американского промоушена UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл рассказал, что он хотел бы провести поединок в WWE против Брока Леснара.

«Я бы определённо сделал это, 100%. Если говорить реалистично, то мне не поступало никаких предложений на этот счёт. Пока это просто слухи в интернете, но если они хотят, чтобы я снялся в WWE, то я согласен», — приводит слова Аспиналла Eurosport.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. Их поединок состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Тома нокаутом в первом раунде.

Британскому бойцу 30 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент Аспиналл занимает первое место в рейтинге тяжеловесов американского промоушена UFC.