Уокер назвал свою ошибку в поединке с Анкалаевым

Известный бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, рассказал о своей ошибке в поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Я оплошал, когда захотел ударить его ногой, находясь на боксёрской дистанции. Понимаю, что в этот момент всё пошло не так. Он изменил стратегию, а я — нет. Это моя ошибка. Просто не подстроился под его действия. Его кулак как раз прилетел мне тогда, когда я выбросил удар ногой. Я был слишком близко к нему», — приводит слова Уокера MMA News.

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.