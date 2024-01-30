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Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну

Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Россиянин выразил уверенность в том, что Джошуа окажется сильнее.

«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», – сказал Русский витязь в интервью спортивному обозревателю Василию Конову.

Примечательно, что ранее Нганну лишь раз выступал по правилам бокса. В октябре 2023 года он провёл поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Фрэнсис потерпел поражение от Цыганского короля раздельным решением судей.

Напомним, поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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