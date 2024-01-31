Менеджер Нурмагомедова: наконец-то кто-то принял бой с Умаром на 2 марта

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, подтвердил информацию о том, что его клиент проведёт свой следующий поединок в марте. Однако он не уточнил, кто станет соперником непобеждённого проспекта.

«Наконец-то кто-то принял бой с Умаром на 2 марта», – написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Ранее боец MMA Алиасхаб Хизриев сообщил, что Умар Нурмагомедов вернётся в октагон в марте.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 16 побед и ни одного поражения. 5 августа 2023 года Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем Кори Сэндхагеном. Однако отказался от выступления из-за травмы плеча.