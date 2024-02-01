Поветкин: может, Усик сам того не понимает, но он русский человек

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин рассказал, за кого будет болеть в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри — неудобный, корявый и духовитый боксёр. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду… Конечно, за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).