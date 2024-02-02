Даниэль Кормье назвал идеальный бой для UFC 300

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался на тему главного боя для юбилейного турнира за номером 300 промоушена UFC, который состоится в апреле. По мнению Кормье, в качестве главного события лиге следовало бы сделать поединок между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом.

«Я считаю, что этот бой привлёк бы огромное внимание. Благодаря тому, как прошёл первый бой, благодаря тому, как проходил второй поединок, третий бой также может понравиться интересным для широкой аудитории. Интрига была бы действительно большой», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года на UFC 196 Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

В настоящий момент в UFC не объявляли главный поединок юбилейного турнира.