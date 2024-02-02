Джамал Хилл анонсировал возвращение в октагон

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал скорое возвращение в октагон.

«Я возвращаюсь!» – написал Хилл.

Фото: Из личного архива Джамала Хилла

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Джамал провёл 14 поединков, в которых одержал 12 побед (семь — нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В последнем бою Джамал встречался с бразильцем Гловером Тейшейрой. Противостояние проходило в январе 2023 года на турнире UFC 283. Американец одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории. Но летом прошлого года он освободил титул из-за травмы.