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Джамал Хилл анонсировал возвращение в октагон

Джамал Хилл анонсировал возвращение в октагон
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где анонсировал скорое возвращение в октагон.

«Я возвращаюсь!» – написал Хилл.

Фото: Из личного архива Джамала Хилла

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Джамал провёл 14 поединков, в которых одержал 12 побед (семь — нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В последнем бою Джамал встречался с бразильцем Гловером Тейшейрой. Противостояние проходило в январе 2023 года на турнире UFC 283. Американец одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории. Но летом прошлого года он освободил титул из-за травмы.

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