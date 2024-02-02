Тренер Ковалёва назвал фактор, за счёт которого Фьюри может победить Усика

Известный тренер по боксу Бадди Макгирт, под руководством которого занимается россиянин Сергей Ковалёв, высказался о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (Украина) и чемпионом мира по версии WBC в том же весе Тайсоном Фьюри (Великобритания). Противостояние состоится 17 февраля нынешнего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мне кажется, Фьюри действительно хорош в том, чтобы пользоваться преимуществами своего роста и габаритов. Это всё, что ему нужно, чтобы победить в этом бою», – сказал Макгирт на канале Boxing Social в YouTube.

Промо-ролик к бою Фьюри — Усик:

Ранее Усик рассказал, во сколько встаёт каждое утро, готовясь к поединку с британским боксёром.