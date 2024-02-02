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Появилось фото рассечения Фьюри, из-за которого сорвался бой с Усиком

Появилось фото рассечения Фьюри, из-за которого сорвался бой с Усиком
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В Сети появилось фото рассечения, полученного чемпионом WBC в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри во время подготовки к поединку с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри снялся с поединка из-за травмы, команды бойцов пока не делали официальных заявлений о переносе. Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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