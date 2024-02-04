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Гвоздик — о травме Фьюри: может, и трубой ударили

Гвоздик — о травме Фьюри: может, и трубой ударили
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Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик прокомментировал срыв поединка между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Моё экспертное мнение: рассечение произошло из-за столкновения головы Фьюри с тупым предметом. На спарринге можно удариться головами или получить удар локтем. Получить такое рассечение перчаткой маловероятно, поскольку супертяжи спаррингуют в перчатках по 16-18 унций.

Могло бы это быть хитростью? Без понятия, я ведь не в лагере Фьюри. На фотографии сечка маленькая. На этом уровне никто не рискует. Написали, что на рану наложили швы, но я сомневаюсь. Думаю, история преувеличена. Хотя даже с такой сечкой Фьюри должен был прерывать спарринги. Такая рана не зарастёт до боя. Так что это похоже на правду, а как что они сделали, может, и трубой ударили, я знать не могу», — приводит слова Гвоздика издание «Спорт-экспресс в Украине».

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