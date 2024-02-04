Боец UFC Мойкано: кажется, Макгрегор всегда пьян или под наркотиками

Топовый бразильский боец UFC Ренато Карнейро, более известный как Мойкано, высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора.

«Сейчас он больше всего похож на психа. Снимает видео о том, как он ест и пьёт. Мне кажется, он всегда пьян или под какими-то наркотиками, не знаю точно. Но мне он всё равно нравится, если честно. Он забавный и яркий», – сказал Карнейро на пресс-конференции UFC.

Напомним, Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Профессиональный рекорд ирландца составляет 22-6.

Ранее чемпион UFC в полусредней весовой категории, британец Леон Эдвардс оценил влияние Макгрегора на индустрию смешанных единоборств.