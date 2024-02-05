Подозреваемый в убийстве воспитанника отца Хабиба признал вину

Подозреваемый в убийстве бойца AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева признал вину, а также раскрыл обстоятельства произошедшего. Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК России по Дагестану. В совершении преступления подозревается 18-летний парень.

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Мутаев проводил тренировки в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова – отца прославленного бойца ММА, бывшего чемпиона промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен был застрелен 1 февраля.