Райан Гарсия обратился к ветерану ММА Нейту Диазу

Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как встречался с именитым бойцом смешанных единоборств (ММА) Нейтом Диазом.

«Остерегайтесь парня из Стоктона, который раздаёт пощёчины. Здорово провели время, брат! Впереди ещё много всего интересного», — написал Гарсия.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который проходил на UFC 279, Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта. В августе Пол проводил боксёрский бой с Джейком Полом и проиграл единогласным судейским решением по итогам 10 раундов.

Нейт Диаз дал пощёчину члену команды Диллона Дэниса: