Украинский экс-чемпион Гвоздик назвал сроки следующего боя

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) высказался о сроках следующего выступления.

«Мне пообещали бои в марте и мае. Конкретной даты и соперников пока нет. Здорово бы побоксировать 30 марта в рамках шоу Premier Boxing Champions. Надеюсь, это получится, но соперник, вероятнее всего, будет не из топ-10. Затем хочу подраться в андеркарде боя Канело, он обычно боксирует в мае. Вот такой у меня план», — приводит слова Гвоздика «Спорт-экспресс в Украине».

Напомним, Гвоздик возобновил карьеру в начале 2023 года, за который выступил трижды, во всех поединках одержав победы. Единственное поражение украинец потерпел в октябре 2019-го, проиграв техническим нокаутом действующему обладателю титулов WBC, IBF и WBO россиянину Артуру Бетербиеву.