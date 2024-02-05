Гаджиев оценил шансы Усмана Нурмагомедова в бою с Шаблием

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова с Александром Шаблием. Промоутер не смог выделить фаворита в бою между россиянами.

«Сумасшедший бой. Испытываю очень сложные чувства. Саню Шаблия знаю хорошо, близко. Мы с ним друзья. Усман Нурмагомедов – представитель великой бойцовской династии. Я оцениваю шансы как 50 на 50», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что Усман Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок против Александра Шаблия. По его информации, данный бой состоится либо в конце весны, либо в начале лета.

Напомним, в активе Шаблия 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах. На счету Усмана Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения.