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Гаджиев оценил шансы Усмана Нурмагомедова в бою с Шаблием

Гаджиев оценил шансы Усмана Нурмагомедова в бою с Шаблием
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова с Александром Шаблием. Промоутер не смог выделить фаворита в бою между россиянами.

«Сумасшедший бой. Испытываю очень сложные чувства. Саню Шаблия знаю хорошо, близко. Мы с ним друзья. Усман Нурмагомедов – представитель великой бойцовской династии. Я оцениваю шансы как 50 на 50», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что Усман Нурмагомедов проведёт свой следующий поединок против Александра Шаблия. По его информации, данный бой состоится либо в конце весны, либо в начале лета.

Напомним, в активе Шаблия 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах. На счету Усмана Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения.

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